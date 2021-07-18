Гражданина Узбекистана подозревают в изнасиловании женщины на олимпийском стадионе в Токио

ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. Полиция Японии арестовала 30-летнего гражданина Узбекистана, который подозревается в изнасиловании женщины на территории Национального стадиона в Токио, где пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

По его данным, женщина "связана с проведением" Игр. Арестованный при этом является студентом, нанятым сторонней фирмой, которая обеспечивает едой представителей СМИ на стадионе.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.