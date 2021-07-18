СК в Кузбассе проверит инцидент с нападением медведя в цирке на дрессировщицу

КЕМЕРОВО, 18 июля. /ТАСС/. Следователи в Кемеровской области проводят проверку по факту инцидента с нападением циркового медведя на дрессировщицу во время выступления. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.

В субботу в социальных сетях появилась видеозапись, на которой медведь во время выступления в цирке в городе Березовский несколько раз напал на дрессировщицу. Несмотря на это, выступление продолжилось.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Кемеровской области - Кузбассу незамедлительно организована проверка, в рамках которой следователи проверят, отвечают ли требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей услуги, которые оказываются цирком", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что с травмами, нанесенными животным, никто в медицинские учреждения не обращался.

Цирк-шапито приехал из Саратова. Из животных имеются четыре медведя. Во время самого выступления не было установлено ограждений манежа, в связи с тем, что животные выводились на паводке. Следствие проверит, соответствует ли это нормам безопасности.