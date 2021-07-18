СМИ: число погибших из-за вызванных ливнями обрушений в Мумбаи выросло до 24

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июля. /ТАСС/. Число погибших из-за вызванных муссонными ливнями обрушений зданий в Мумбаи увеличилось до 24. Как сообщает в воскресенье телеканал India TV, не менее 17 человек погибли в районе Чембур, шесть жертв отмечено в районе Вихроли, один человек погиб в районе Бхандпур.

Ранее телеканал NDTV информировал о 15 погибших.

По информации метеорологов, в Мумбаи с 20:00 субботы до 02:00 воскресенья (с 22:30 субботы до 04:30 воскресенья мск) было зафиксировано 156,94 мм осадков, а в некоторых районах - более 200 мм. Ливни вызвали сильное наводнение в низинных районах города.

На месте инцидентов продолжаются спасательные работы. Представители Национальных сил реагирования на стихийные бедствия заявили, что число жертв может еще вырасти. В то же время из-под завалов спасено не менее 15 человек, пострадавшие доставлены в больницы города.

Соболезнования по поводу гибели людей в Мумбаи выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Опечален гибелью людей в результате обрушения стен в Чембуре и Вихроли в Мумбаи. В этот час горя я думаю о семьях погибших. Молюсь о скорейшем выздоровлении раненых", - написал премьер на своей странице в Twitter.