{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Женщину госпитализировали после падения с самоката в центре Москвы

Она получила закрытую черепно-мозговую травму

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Женщина госпитализирована с черепно-мозговой травмой после падения с самоката на Лужнецкой набережной в центре Москвы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"Утром 17 июля в полицию поступило сообщение о том, что на Лужнецкой набережной в районе дома 2/4 женщина упала с самоката, в результате чего получила закрытую черепно-мозговую травму и удар головного мозга. Она госпитализирована в больницу им. С. С. Юдина", - сказал собеседник агентства.

Полиция по данному факту проводит проверку.

Теги
Россия
В ДТП в Алтайском крае погибли три человека
Пятеро, в том числе трое детей, пострадали
Читать полностью