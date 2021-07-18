Женщину госпитализировали после падения с самоката в центре Москвы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Женщина госпитализирована с черепно-мозговой травмой после падения с самоката на Лужнецкой набережной в центре Москвы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"Утром 17 июля в полицию поступило сообщение о том, что на Лужнецкой набережной в районе дома 2/4 женщина упала с самоката, в результате чего получила закрытую черепно-мозговую травму и удар головного мозга. Она госпитализирована в больницу им. С. С. Юдина", - сказал собеседник агентства.

Полиция по данному факту проводит проверку.