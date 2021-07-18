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В Подмосковье пятилетний мальчик выпал из окна на третьем этаже жилого дома и выжил

Врачи диагностировали у ребенка множественные переломы, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Пятилетний ребенок госпитализирован с множественными травмами после падения из окна жилого дома в Дмитрове. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"17 июля в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии был доставлен пятилетний мальчик. Врачи диагностировали у него множественные переломы, в том числе перелом основания черепа, а также закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Установлено, что пострадал ребенок в результате падения из окна квартиры на третьем этаже в Дмитрове", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится доследственная проверка, обстоятельства ЧП устанавливаются.

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