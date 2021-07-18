В Карелии более 300 человек тушат 22 лесных пожара на площади 3,1 тыс. га

ТАСС, 18 июля. Природные пожары на площади более 3 100 га действуют в шести районах Карелии. На тушение 22 очагов привлечены более 300 человек. Об этом говорится в сообщении Министерства природных ресурсов и экологии Карелии.

Как сообщал на своей странице "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков, общая площадь действующих лесных пожаров к вечеру субботы составляла более 2,6 тыс. га. В пятницу в регионе горели леса на площади 1 тыс. га: из 34 возгораний локализованы были десять.

"Сейчас действует 22 природных пожара на общей площади более 3 100 га в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах. На пожарах работает более 300 человек и 64 единицы техники. В Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Муезерском районах самые крупные по площади пожары", - говорится в сообщении министерства.

Десантники-пожарные борются с огнем методом встречного отжига, чтобы пламя возникшего пожара столкнулось с пламенем, созданным искусственно. Тогда огонь природного пожара теряет силу и не распространяется дальше. По словам руководителя группы тушения в Сяпсинком лесничестве Ивана Евстафеева, никакие ранцевые опрыскиватели не помогут с такими пожаром в условиях засухи и сильного ветра. В Пряжинском районе десантники 17 июля защитили деревню Руга, а также не дали огню дойти до деревни Кудама. На пожаре работал вертолет Ми-8 с водосливным устройством, пожарные машины МЧС, экскаваторы для опашки леса. Работы по локализации возгораний продолжаются.

В Сегежском районе в Надвоицом лесничестве в субботу ликвидировали пожар на площади 73 га. Еще на одном участке в этом районе 80 человек работают над локализацией пожара в 350 га. Специалисты вспахивают землю возле кромки пожара, приступили к встречному отжигу. Угрозы населенным пунктам нет. Специалисты призвали население воздержаться от посещения лесов.