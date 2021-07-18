В Москве мужчина угрожает выпрыгнуть из квартиры на последнем этаже многоэтажного дома

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Мужчина угрожает выпрыгнуть из окна квартиры, расположенной на последнем этаже в многоэтажном жилом доме на юге Москвы. На место ожидается прибытие психологов. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"В многоэтажном жилом доме на Братеевской улице, д. 18, корпус 3, мужчина, свесив ноги сидит в окне квартиры на последнем этаже и угрожает спрыгнуть. Что побудило его к таким действиям устанавливается", - сказал собеседник агентства.

На место запрошены психологи и сотрудники экстренных служб.