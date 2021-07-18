Спасатели обнаружили на месте крушения поездов в Приамурье пропавшего без вести мужчину

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили останки мужчины, который числился без вести пропавшим после столкновения двух грузовых поездов на севере Амурской области. Аварийно-спасательные работы на месте завершены. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"Сегодня спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности обнаружили останки еще одного мужчины. Он со вчерашнего дня числился пропавшим без вести. Аварийно-спасательные работы на месте столкновения двух грузовых поездов закончены", - говорится в сообщении.

Лобовое столкновение двух грузовых составов произошло в субботу на 51-м километре от станции Верхний Улак, на участке необщего пользования, который используется угледобывающей компанией для перевозки грузов. По предварительной версии, причиной происшествия стал сердечный приступ у одного из машинистов, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Ранее сообщалось о трех погибших и трех пострадавших, которые госпитализированы в больницу города Зеи.