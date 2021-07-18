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Жителей карельского поселка эвакуируют из-за лесного пожара

Планируется задействовать вертолет Ми-8 для сброса воды, в том числе на жилые дома

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 июля. /ТАСС/. Жителей поселка в Суоярвском районе Карелии, где живет около 1 тыс. человек, эвакуируют из-за лесного пожара. Об этом сообщил руководитель региона Артур Парфенчиков в воскресенье на своей странице "ВКонтакте".

"Ситуация с пожарами меняется каждый час. Сейчас критично в Найстенъярви. Еду туда. Начинаем эвакуацию жителей поселка", - говорится в сообщении.

По словам Парфенчикова, планируется задействовать вертолет Ми-8 для сброса воды, в том числе на жилые дома. К месту ЧП направлен пожарный поезд из Суоярви.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минприроды республики, площадь пожара в Суоярвском районе к 16:00 мск достигла 600 га. Огонь подошел вплотную к железнодорожной станции Найстенъярви, откуда в четверг уже были эвакуированы 70 человек, сейчас эвакуация началась в поселке, уточнили в региональном ведомстве.

Ранее из Найстенъярви уже были эвакуированы 70 человек. Огонь подходил к домам на расстояние 1,5-2 км, однако в четверг угроза для населенного пункта была снята.

На утро воскресенья в республике действовали 22 природных пожара на площади более 3,1 тыс. га. Очаги выявлены в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах. На пожарах работает более 300 человек и 64 единицы техники. В Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Муезерском районах самые крупные по площади возгорания. На территории республики действует режим повышенной готовности.

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