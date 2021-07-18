Подозреваемого в совершении двойного убийства в Сухуме задержали

СУХУМ, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Абхазии задержали подозреваемого в совершении двойного убийства в субботу в Сухуме. Об этом сообщается на сайте МВД Абхазии в воскресенье.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками угрозыска МВД совместно с отделением угрозыска столичного УВД по подозрению в совершении убийства, имевшего место примерно в 19:54 у дома №8 по улице 30 сентября в Новом микрорайоне Сухума, задержан Игорь Гудалия 1979 года рождения, уроженец и житель села Ачандара Гудаутского района. Расследование в рамках возбужденного уголовного дела проводит прокуратура Сухума", - говорится в сообщении.

В субботу вечером в Новом микрорайоне Сухума во время перестрелки погибли двое жителей города - Беслан Дзыба и Руслан Гудалия, один человек - Аслан Зухба с ранениями был доставлен в республиканскую больницу.