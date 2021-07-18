В Пермском крае потушили лесной пожар

ПЕРМЬ, 18 июля. /ТАСС/. Лесной пожар в Краснокамском районе Пермского края полностью потушен. Об этом сообщается на сайте регионального министерства природных ресурсов.

"В воскресенье, 18 июля, в 21:00 (19:00 мск) ликвидирован лесной пожар с торфяной подстилкой, возникший в Краснокамском участковом лесничестве. Огнем пройдено 190 га", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пожары на этих болотах случались в 2014, 2016 и 2021 годах в жаркую засушливую погоду во время массового сбора черники.

Сообщение о пожаре поступило днем 10 июля, горел гектар болота урочища Суходол. К утру следующего дня площадь пожара составила 84 га. Для тушения были привлечены 125 человек и 26 единицы техники. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

На территории района введен локальный режим ЧС, Минприроды Прикамья с 15 июля ввело режим ограничения пребывания граждан в лесах неподалеку от пожара. Угрозы населенным пунктам и превышений ПДК вредных веществ не зафиксировано.