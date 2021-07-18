Пожарные ликвидировали угрозу перехода огня на поселок в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали угрозу распространения огня в поселке Найстенъярви Суоярвского района Карелии, откуда эвакуировали жителей. Ситуация контролируется, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

"В настоящее время угроза распространения огня в населенном пункте ликвидирована. Сгорело несколько старых строений на окраине станции в лесном массиве", - написал он.

По словам главы, ситуация в районе обострилась днем в воскресенье из-за порывов ветра: огонь перекинулся через сделанные минувшей ночью минеральные полосы и вплотную подошел к станции Найстенъярви, откуда были эвакуированы в четверг 70 человек. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, лесоохраны. Совместно с работниками предприятий и добровольцами они прокапывают дополнительные защитные полосы, устанавливают пожарную станцию с рукавами вдоль поселка для тушения в случае возникновения угрозы пожара.

"Прибыли по моему поручению дополнительные пожарные расчеты из Петрозаводска (работают на тушении очагов пожара в лесу, выставлены на охрану строений на станции), ожидается сводный отряд из Приладожья. Работает вертолет, сбрасывает воду в районе кладбища, а также два пожарных поезда", - добавил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что пожар в Суоярвском районе достигал площади 600 га (на 16:00), всего в регионе горит 3,1 тыс. га. Очаги выявлены в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах. В республике действует режим повышенной готовности.