На участке Бутовской линии метро Москвы нет движения из-за повреждения контактного рельса

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Движение поездов отсутствует более получаса на участке Бутовской линии московского метрополитена из-за повреждения контактного рельса. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В 21:25 между станциями "Ул. Старокачаловская" и "Ул. Скобелевская" было обнаружено повреждение изоляторов контактного рельса. С этого времени нет движения между станциями "Ул. Старокачаловская" и "Бунинская аллея", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы появилось сообщение об отсутствии движения поездов от "Битцевского парка" до "Бульвара Адмирала Ушакова" для проверки одного состава. Позже также появилось сообщение, что нет движения от "Улицы Старокачаловской" до "Бунинской Аллеи" для проверки инфраструктуры. В обратном направлении поезда ходят с увеличенным интервалом.