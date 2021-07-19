На перекрытой трассе в Карелии организовали реверсивное движение

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июля. /ТАСС/. Реверсивное движение в сопровождении машин ДПС организовали на участке федеральной трассы Р-21 "Кола" с 649 км - 660 км в Карелии (граница Медвежьегорского и Сегежского районов), который закрыли для проезда автомобилей из-за сильного задымления, возникшего от лесного пожара в Сегежском районе, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике.

"По состоянию на 22:30 реверсивное движение организовано в сопровождении отделения ДПС ОГИБДД ОМВД России по Медвежьегорскому району по 10 автомобилей. В ближайшее время отделение ДПС ОГИБДД ОМВД России по Сегежскому району также приступит к сопровождению реверсивного движения. Таким образом предполагается установить реверсивное движение в обе стороны двумя патрульными группами ДПС", - говорится в сообщении.

Задымление трассы происходит из-за лесного пожара в районе 650-го км федеральной трассы, очаг находится на станции Быстряги, огонь вплотную подошел к дороге. "В данный момент людям предлагается пережидать на развилке ФАД в городе Сегежа. Сейчас идет слабый дождь", - добавили в пресс-службе МЧС.

18 июля площадь горящих лесов в Карелии выросла на 1 тыс. га, достигнув 4,3 тыс. га. Зафиксировали 26 очагов возгорания: крупные пожары продолжают действовать в Суоярвском, Пряжинском и Сегежском районах Карелии. В Суоярвском районе Карелии, где из-за риска перехода огня на поселок Найстенъярви оттуда эвакурировали жителей. На территории всей республики действует режим повышенной готовности.