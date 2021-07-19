Предупреждение из-за угрозы лесных пожаров продлили в трех районах Магаданской области

ТАСС, 19 июля. Спасатели объявили на 19 июля предупреждение в трех районах Магаданской области в связи с высокой пожарной опасностью. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пожарно-спасательном центре Колымы.

"Объявлено предупреждение на 19 июля 2021 года. Наибольший риск возникновения ЧС до межмуниципального уровня, обусловленный природными пожарами, существует в Тенькинском, Ягоднинском, Среднеканском городских округах", - рассказали в центре. Ранее предупреждение было объявлено в тех же районах на 12-18 июля.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, в перечисленных районах наблюдается пожарная опасность IV класса. Температура воздуха временами достигает плюс 29 градусов. Основными причинами лесных пожаров в регионе являются сухие грозы.

Пожароопасный сезон в Магаданской области в этом году официально начался 14 мая. Он подразумевает запрет на использование открытого огня, включая проведение пожароопасных работ. Необходимо убирать за собой мусор, поскольку он может стать причиной возгорания. Предусматривается ужесточение ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

По состоянию на 19 июля, в Магаданской области действуют 20 природных пожаров на общей площади свыше 147 тыс. га. За сутки ликвидировали три пожара на площади 5 967 га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Магаданской области.