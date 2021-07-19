При столкновении двух грузовых поездов в Приамурье пострадали восемь человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июля. /ТАСС/. Общее число жертв и пострадавших при крушении двух поездов в Амурской области увеличилось до восьми человек. Уточненную информацию сообщила в понедельник пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Лобовое столкновение двух грузовых составов произошло 17 июля на 51-м километре от станции Верхний Улак, на участке необщего пользования, который используется угледобывающей компанией для перевозки грузов. Возбуждено уголовное дело.

"Всего во время столкновения в двух грузовых поездах находилось восемь человек. Четверо погибли (их из-под обломков извлекли спасатели), четверо - пострадали", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из числа пострадавших трое с места происшествия вертолетом доставили в больницу города Зея, один от госпитализации отказался.

В ведомстве уточнили, что аварийно-спасательные работы на месте происшествия завершились, аварийно-восстановительные продолжаются.