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Стрельба в США

ABC: в результате стрельбы в Аризоне погибли два человека

По данным телеканала, еще несколько человек получили ранения

ТАСС, 19 июля. По меньшей мере два человека погибли, еще несколько получили ранения в результате стрельбы в Тусоне (штат Аризона). Об этом в понедельник сообщил телеканал ABC со ссылкой на главу местной полиции.

По его данным, инцидент произошел около 15:45 воскресенья по местному времени (01:45 понедельника мск). Медперсонал оказывал помощь пострадавшим в связи с параллельно произошедшим инцидентом, подробности которого не приводятся. Неизвестный вышел из серебристого внедорожника и открыл стрельбу по машине скорой помощи.

Сообщается, что водитель машины скорой помощи находится в критическом состоянии, состояние сотрудницы медицинской службы оценивается как стабильное. Подозреваемый также получил ранения при оказании сопротивления сотруднику полиции и был отправлен в больницу в тяжелом состоянии.

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