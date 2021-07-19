Короткое замыкание проводки могло стать причиной пожара в торговой точке Анапы

КРАСНОДАР, 19 июля. /ТАСС/. Предварительной причиной пожара в торговой точке в Анапе является короткое замыкание электропроводки, имелась угроза распространения огня на гостиницу. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Установлено, что произошло возгорание в одной из торговых точек, прилегающих к летней столовой, имелась угроза распространения огня на рядом стоящую гостиницу "Сиета", откуда было эвакуированы 33 человека, из столовой эвакуировано 11 газовых баллонов. Рассматриваются причины пожара: короткое замыкание в одной из торговых точек. Погибших и пострадавших нет, ущерб устанавливается", - говорится в сообщении ведомства.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, пожар возник в станице Благовещенской на площади 1 тыс. кв. м, горело одноэтажное строение, сейчас пожар потушен, никто не пострадал. По факту происшествия организована проверка.