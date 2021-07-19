В Москве госпитализировали ребенка с химическим ожогом пищевода

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Трехлетний ребенок выпил стеклоочистительную жидкость в Одинцове, его госпитализировали с химическим ожогом. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вечером 18 июля в детскую городскую клиническую больницу № 13 имени Н. Ф. Филатова из Одинцова был доставлен трехлетний мальчик с химическим ожогом глотки и пищевода. Установлено, что ребенок выпил стеклоочистительную жидкость", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.