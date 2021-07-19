Режим ЧС регионального характера ввели в районе Хабаровского края из-за разлива горных рек

ХАБАРОВСК, 19 июля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае ввели режим ЧС регионального характера в Верхнебуреинском районе, где из-за паводка на горных реках оказались подтоплены дома, приусадебные участки и дороги, были разрушены мосты. Об этом врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале.

Паводок на Бурее и других горных реках в Верхнебуреинском районе начался после сильных дождей в конце прошлой недели. Всего в селах Ургал и Усть-Ургал было подтоплено 89 домов, часть жителей эвакуировали из поселений. Из жилых домов вода ушла накануне и в понедельник утром, теперь их необходимо просушить.

"В Верхнебуреинском районе вводим режим ЧС регионального характера для оказания помощи в ликвидации последствий рекордного паводка на Бурее", - написал Дегтярев.

В видео с заседания, посвященного вопросу по ликвидации паводка в Верхнебуреинском районе, распространенного пресс-службой регионального правительства, сообщается, что, по предварительным данным, на единую материальную помощь и помощь по потере имущества будут претендовать 218 человек. Сейчас в селах с мест, где сошла вода, вывозят мусор, подключают дома и объекты, где это возможно, к электричеству. Жителей обеспечивают питанием, лекарствами. Часть находятся в пунктах временного размещения, часть - у друзей и родственников.

В районе подтопления работают спасатели. Они помогают очищать дворы от принесенного водой мусора, на лодках доставляют воду, продукты питания, медикаменты. На организованных в поселениях лодочных переправах перевозят людей.