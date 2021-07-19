Калви заявил в суде, что представленные доказательства подтверждают его невиновность

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви заявил в последнем слове, что доказательства, предоставленные в суде, подтверждают его невиновность, передает корреспондент ТАСС из Мещанского суда Москвы, где слушается дело.

"Ваша честь, за этот долгий процесс вы услышали множество свидетельств и показаний обеих сторон, и все они без тени сомнения доказывают, что и я, и мои коллеги действовали исключительно в рамках закона и исключительно в интересах банка и его вкладчиков. Те доказательства, которые были представлены суду стороной обвинения и исследованы в ходе судебного следствия, не только не изобличают меня в преступлении, но элементарно подтверждают мою невиновность и невиновность моих коллег", - сказал он.

По его словам, все собранные в ходе судебного следствия доказательства, в том числе электронные письма, документы и показания свидетелей подтверждают, что кредиты ПКБ от декабря 2015 года были предложены и структурированы руководством банка. "Было достигнуто 100% согласие в поддержке их предложения среди членов совета директоров и всей команды менеджеров банка, поэтому в любом случае не было никакой необходимости давать какие-то инструкции. Моя роль состояла исключительно в том, чтобы голосовать за это на совете директоров банка, как это сделали все остальные директора", - сказал в суде Калви.

Суть обвинений

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено СК РФ 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Майкл Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.