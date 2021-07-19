Два участника ОПГ в Югре получили сроки за хищение нефти на 12 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры признал участников организованной группы виновными в хищении нефти у нефтегазовой компании объемом более 516 тонн на сумму свыше 12 млн рублей. Двое из них получили реальные сроки и будут отбывать наказание в колонии общего режима, остальные - условный, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Советский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении шести участников организованной группы. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по п. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная организованной группой из нефтепровода в особо крупном размере"), ч. 3 ст. 30 - п. "б" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Покушение на кражу из нефтепровода"). Один участник осужден по ч. 5 ст. 33 - п. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Пособничество в совершении тайного хищения чужого имущества, совершенная организованной группой, в особо крупном размере")", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, суд назначил организатору группы наказание - пять лет и шесть месяцев лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей, одному из активных участников группы в виде четырех лет четырех месяцев лишения свободы со штрафом 400 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Другие участники группы приговорены к условным срокам до трех лет девяти месяцев с испытательным сроком три года.

В марте 2019 года житель Свердловской области создал организованную преступную группу для хищения нефти на территории Советского района ХМАО и последующей ее продажи. В ее состав вошли шесть человек, в том числе работники одного из нефтедобывающих предприятий. За пять месяцев они похитили товарную нефть общим объемом более 516 тонн на сумму свыше 12 млн рублей. В конце июля 2019 года злоумышленники были задержаны после очередной несанкционированной врезки в нефтепровод.