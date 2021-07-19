{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ДТП с участием пассажирского автобуса и погрузчика произошло под Тулой

Семь человек пострадали

ТУЛА, 19 июля. /ТАСС/. Пассажирский автобус и автопогрузчик столкнулись утром в понедельник на трассе в Заокском районе Тульской области. По предварительным данным, пострадали семь человек, в том числе один ребенок, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"На автодороге около деревни Нижняя Романовка столкнулись погрузчик и пассажирский автобус, следовавший по районному маршруту № 115 Заокский - Симоново. По состоянию на 11:20 мск, имеются сведения о семи пострадавших, среди которых один ребенок. Всего в салоне находились 27 пассажиров", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Информация о состоянии пострадавших уточняется. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Теги
РоссияТульская область
В Балтийске задержали мужчину, напавшего с ножом на отдыхающих
Пострадавшего госпитализировали
Читать полностью