ДТП с участием пассажирского автобуса и погрузчика произошло под Тулой

ТУЛА, 19 июля. /ТАСС/. Пассажирский автобус и автопогрузчик столкнулись утром в понедельник на трассе в Заокском районе Тульской области. По предварительным данным, пострадали семь человек, в том числе один ребенок, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"На автодороге около деревни Нижняя Романовка столкнулись погрузчик и пассажирский автобус, следовавший по районному маршруту № 115 Заокский - Симоново. По состоянию на 11:20 мск, имеются сведения о семи пострадавших, среди которых один ребенок. Всего в салоне находились 27 пассажиров", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Информация о состоянии пострадавших уточняется. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.