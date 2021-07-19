В Ленобласти три человека погибли во время пожара в частном доме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Двое взрослых и один малолетний ребенок погибли во время пожара в частном доме в Кировском районе Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник в следственном управлении СК РФ по региону.

"19 июля в частном доме в г. Отрадное Кировского района в результате пожара погибли мужчина 1946 года рождения, женщина 1964 года рождения и малолетний ребенок", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

По информации ГУ МЧС по региону, пожар произошел в ночь на понедельник, он был ликвидирован в 02:05, горел частный дом площадью 48 кв. м. На месте работали восемь спасателей и две единицы техники.