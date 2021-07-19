Росприроднадзор проводит проверку по факту пожара на полигоне ТКО под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Росприроднадзор проводит проверку по факту пожара в минувшее воскресенье на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) под Калининградом, сообщило ведомство на своем официальном сайте.

"Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проводит проверку по факту пожара, произошедшего 18 июля на полигоне ТКО в поселке Круглово Калининградской области", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила в надзорное ведомство из социальных сетей. Руководство полигона не проинформировало Управление Росприроднадзора о нештатной ситуации. По информации ведомства, было два очага открытого горения на общей площади 300 кв. м. В настоящее время они ликвидированы.

"Управлением направлены запросы для установления причин пожара. В том случае, если возгорание произошло из-за нарушения требований при обращении с отходами, региональный оператор Калининградской области, эксплуатирующий полигон, будет привлечен к административной ответственности", - отметили в ведомстве.

На этом полигоне ТКО ранее уже были выявлены нарушения природоохранного законодательства. Осенью 2020 года было установлено несоблюдение экологических требований при эксплуатации полигона. Региональный оператор за допущенные нарушения был привлечен к административной ответственности.

Ранее власти Калининградской области сообщали о планах приступить к реализации проекта рекультивации полигона ТКО в Круглово на позднее 2023 года.