Следователи возбудили дело после гибели двух детей при пожаре в Ельце

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух девочек четырех и пяти лет из многодетной семьи при пожаре в жилом доме в Ельце Липецкой области. Об этом в понедельник сообщает следственное управление СК по региону.

"Следственным отделом по Ельцу СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей при пожаре по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам"", - говорится в сообщении.

По данным следствия, сегодня ночью во время тушения пожара в одной из квартир жилого дома по улице Пушкарская в Ельце, где проживает многодетная семья, обнаружены тела девочек четырех и пяти лет. Одна из них находилась в комнате, где зафиксирован очаг возгорания. Со слов матери, погибшая дочь своим криком разбудила семью, но спасти ребенка не удалось. Пламя быстро распространилось по комнате, от отравления угарным газом погибла и ее сестра.

"В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также выяснения причин и условий, которые могли способствовать гибели детей. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания электропроводки", - сообщает СК.