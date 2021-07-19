Курганские органы профилактики правонарушений проверят после скандала в казачестве

ТАСС, 19 июля. Прокуратура начала проверку органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних из-за инцидента со спаиванием несовершеннолетних в казачестве в Курганской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что в казачьем хуторе в деревне Грачево Кетовского района местные казаки во главе с атаманом, отмечая День семьи, любви и верности, якобы пригласили и напоили несовершеннолетних девочек и мальчика, после чего фотографировали их голыми.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, вовлекших несовершеннолетних в употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ответственных за профилактику употребления подростками алкоголя", - говорится в сообщении.

В пресс-службе УМВД Курганской области ранее сообщили, что в отношении мужчин, предложивших спиртное подросткам, составлены административные протоколы по ст. 6.10 КоАП РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ". Кроме того, в отношении законных представителей детей составлены административные протоколы по статье 20.22 КоАП РФ "Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление или распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции", а также по статье 1.1. Закона Курганской области "Об административных правонарушениях на территории Курганской области" (допущение нахождения несовершеннолетнего, не достигшего 16-летнего возраста, в ночное время без сопровождения родителей).