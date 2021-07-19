На Кубани возбудили дело в отношении предпринимателя после нападения львицы на ребенка

КРАСНОДАР, 19 июля. /ТАСС/. Следователи на Кубани возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении предпринимателя в Успенском районе, где на базе отдыха львица напала на ребенка. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в понедельник.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю в субботу сообщили, что львица напала на 13-летнего ребенка на базе отдыха в Успенском районе Краснодарского края, девочка была госпитализирована с рваными ранами предплечья, полиция организовала проведение проверки. В прокуратуре региона сообщали, что животные содержатся на базе незаконно, следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю также организовало проведение доследственной проверки.

"В Успенском районе возбуждено уголовное дело в связи с травмированием ребенка на базе отдыха в результате инцидента со львом в отношении 50-летнего индивидуального предпринимателя, подозреваемого в оказании опасной для жизни и здоровья услуги, в результате которой причинены телесные повреждения 13-летней девочке (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что, по предварительным данным, на территории базы отдыха размещены вольеры со львами, волками и медведем, лицензии на данный вид деятельности у предпринимателя нет. Девочка подошла к вольеру со львами, протянула руку к ограждению, чтобы сфотографировать, лев ударил ее лапой по руке. По данным ведомства, угрозы жизни ребенка нет.

Ранее в прокуратуре Краснодарского края ТАСС сообщили, что будут инициировать через суд изъятие животных.