В Волгоградской области на ферме подростка насмерть засыпало тоннами пшеницы

ВОЛГОГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в Даниловском районе Волгоградской области 17-летнего подростка, который погиб при разгрузке зерна на территории крестьянско-фермерского хозяйства. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"При разгрузке зерна погиб 17-летний работник крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в Даниловском районе. По данному факту Котовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

По данным следствия, во время разгрузки "Камаза" с зерном несовершеннолетний работник фермы упал в зерноприемник, где его засыпало не менее 14 тоннами пшеницы. Очевидцами случившегося стали другие работники, которые тут же бросились откапывать пострадавшего, однако спасти его не удалось, от полученных травм он скончался на месте происшествия.