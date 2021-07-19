На Алтае взяли под стражу рецидивиста, подозреваемого в убийстве полицейского

БАРНАУЛ, 19 июля. /ТАСС/. Суд в Барнауле Алтайского края удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу неоднократно судимого местного жителя, подозреваемого в убийстве участкового уполномоченного полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По данным следствия, 14 июля участковый уполномоченный отдела полиции выехал на служебном автомобиле в поселок Гоньба для вручения повестки о явке на следственные действия 57-летнему фигуранту уголовного дела о фальсификации доказательств. Днем 15 июля тело полицейского с колотым ранением шеи и признаками термического поражения, а также сожженный автомобиль были обнаружены на участке местности недалеко от поселка. По ходатайству следователя в отношении неоднократно судимого мужчины без определенного места жительства судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Участковый уполномоченный полиции отдела по Ленинскому району Барнаула пропал 14 июля. В его поисках были задействовали все силы УМВД по Барнаулу: следственно-оперативную группу ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, пять кинологических расчетов, сотрудников МЧС, квадрокоптеры. Тело полицейского обнаружили на следующий день на полевой дороге в направлении аэропорта вместе со сгоревшим автомобилем.

По данному факту было возбуждено дело по ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка". По подозрению в совершении преступления задержан местный житель.