На Кубани в ходе ссоры посетитель кафе зарезал мужчину

КРАСНОДАР, 19 июля. /ТАСС/. Ссора между мужчинами произошла в кафе в городе Гулькевичи на Кубани, в результате один из них по предварительным данным нанес оппоненту ножевые ранения, от которых тот скончался, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю в понедельник.

"По данным следствия, в одном из кафе города Гулькевичи произошла ссора между двумя отдыхавшими мужчинами, в результате 41-летний подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на улице около кафе имевшимся при себе ножом нанес множественные (более 10) удары по телу оппонента, после чего ушел. Пострадавший смог самостоятельно войти в кафе, сотрудники которого вызвали медицинскую бригаду, он скончался в приемном покое больницы в результате обильной кровопотери с повреждением внутренних органов", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в отношении 46-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве, (ч.1 ст.105 УК РФ), он находится в статусе подозреваемого, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения на время предварительного следствия.