В наиболее пострадавшем от непогоды районе Кубани завершились аварийно-спасательные работы

КРАСНОДАР, 19 июля. /ТАСС/. Основной этап аварийно-спасательных работ завершился в Туапсинском районе Краснодарского края, где после подтоплений в начале июля был введен режим ЧС и подтоплены более 700 домовладений. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте администрации района.

"В Туапсинском районе завершился основной этап аварийно-спасательных работ. Волонтеры, приехавшие на помощь из разных муниципалитетов Кубани, закончили в подтопленных поселениях ликвидацию последствий стихии и разъехались по домам", - говорится в сообщении.

Добровольцы расчищали от ила, грязи и мусора дворы, дома, улицы, пляжи, железнодорожные платформы, храм в селе Лермонтово, социальные объекты, а также помогали выносить испорченную мебель, вещи. Кроме того, волонтеры распиливали деревья под мостами, восстанавливали переправы через реки. Всего, по информации пресс-службы, в ликвидации последствий непогоды приняли участие более 3,3 тыс. добровольцев из различных районов региона. Кроме того, в ликвидации последствий ЧС приняли участие свыше 1 800 казаков.

"Огромный объем работы выполнили кубанские коммунальные и дорожно-ремонтные предприятия ДРСУ и ЖКХ-компании. Техника и специалисты прибыли из Анапы, Краснодара, Геленджика, Новороссийска, Славянска-на-Кубани, Красноармейского, Темрюкского, Павловского, Тимашевского, Новопрокровского, Ленинградского, Каневского, Приморско-Ахтарского районов. Более 130 машин - "Камазы", самосвалы, автокраны, "Газели", бортовые автомобили, тракторы, самосвалы, экскаваторы, погрузчики, КДМ, водовозки - трудились на расчистке дорог, улиц, дворов, пляжей, подмостовых проемов, цистерны доставляли питьевую и техническую воду в пострадавшие населенные пункты. Практически круглосуточно вместе с ними работала и техника туапсинских предприятий", - отметили в пресс-службе.

В начале июля в результате ливней и паводка в 22 населенных пунктах региона оказались подтопленными 1 180 домовладений. Власти ввели режим ЧС в шести муниципалитетах Кубани: в Туапсинском, Славянском, Северском районах, Сочи, Горячем Ключе, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка. Всего на оказание помощи пострадавшим из резервного фонда региона выделено 445 миллионов рублей.