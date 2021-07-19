Прокуроры нашли нарушения в работе властей при паводке на горных реках в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 19 июля. /ТАСС/. Прокуратура Хабаровского края выявила нарушения в работе властей во время паводка на реках в Верхнебуреинском районе. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Паводки на Бурее и других горных реках в Верхнебуреинском районе начались после сильных дождей в конце прошлой недели. В поселениях Усть-Ургал и Ургал в результате резкого подъема воды затопило 89 домов, три социально значимых объекта, 124 приусадебных участка, внутрипоселковые дороги, большой водой повредило мосты. Вода ушла из домов, уровень воды в реках снижается. Отрезанными остаются поселения Шахтинск и Софийск из-за нарушения работы паромной переправы через Бурею.

"Прокуратурой Хабаровского края организована проверка и открыта временная приемная в связи с подтоплением населенных пунктов в Верхнебуреинском районе. <...> Установлено, что органами местного самоуправления не в полной мере проведены мероприятия по своевременному оповещению граждан о надвигающемся паводке", - говорится в распространенном релизе. Главе Верхнебуреинского района внесено представление и объявлено предостережение.

Во время личного приема граждан выяснилось, что не все пострадавшие знали об открытии пункта временного размещения и организации питания. В фельдшерско-акушерском пункте после схода воды не оказалось лекарств первой необходимости, не хватает перевязочного материала. В продуктовых наборах нет некоторых продуктов, предметов личной гигиены, не организована работа по подвозу газовых плит для организации горячего питания в одном из подтопленных и обесточенных поселков.

Чрезвычайная ситуация также показала недостаток плавсредств для транспортного сообщения жителей Софийска и Шахтинска с районным центром - поселком Чегдомын. Районные власти не ограничили и проезд на разрушенные мосты через реки Ургал и Умальта.