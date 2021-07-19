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В Татарстане задержали женщину, подозреваемую в сбыте поддельных справок о наличии антител

Сейчас устанавливаются все участники преступной схемы

КАЗАНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 38-летнюю жительницу Набережных Челнов. Она подозревается в сбыте поддельных справок о наличии антител к коронавирусу, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

"Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по г. Набережные Челны при проведении оперативно-разыскных мероприятий задержали 38-летнюю местную жительницу, подозреваемую в сбыте поддельной справки о наличии антител к новой коронавирусной инфекции", - рассказали в МВД.

Женщину полицейские задержали с поличным, когда она доставляла справку о наличии высокого уровня антител. Эту справку заказчики покупали, не сдавая анализы.

По данному факту возбудили уголовное дело за сбыт поддельных документов. Сейчас устанавливаются все участники преступной схемы.

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