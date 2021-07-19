Суд продлил арест отца экс-директора ФБК Ивана Жданова

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Нарьян-Марский городской суд в понедельник продлил на четыре месяца арест отца экс-директора ФБК Ивана Жданова Юрия Жданова, который был арестован в Ростове-на-Дону по делу о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщила представитель горсуда.

"Мера пресечения оставлена в виде заключения под стражей, арест продлен на четыре месяца - до 12 ноября 2021 года", - рассказала собеседница агентства. Как уточнили в суде, в понедельник в Нарьян-Маре рассматривали только вопрос по мере пресечения подсудимого, следующее заседание по существу назначено на 27 июля.

Из Ростова-на-Дону Жданов был этапирован в Архангельск, поскольку там находятся органы предварительного расследования, которые занимаются данным делом.

Ранее Иван Жданов на своей странице в Facebook сообщил об обысках и аресте своего отца Юрия. По его словам, дело возбуждено по событиям, произошедшим в то время, когда его отец работал заместителем главы в поселке Искателей в Ненецком округе. Жданов отметил, что его отец "рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма, однако позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию".

Позднее Советский районный суд Ростова-на-Дону подтвердил, что Юрий Жданов был арестован 27 марта на срок до 21 мая по делу о превышении должностных полномочий. 7 апреля суд отклонил апелляцию на решение об аресте, поданную защитой Жданова.