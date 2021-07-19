В Волгоградской области из-за жары продлили запрет на посещение лесов по 9 августа

ВОЛГОГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Власти Волгоградской области в связи с установившейся в регионе аномально жаркой и ветреной погодой продлили запрет на посещение лесов населением и въезда в них автомобилей по 9 августа. Решение принято в связи с высокой пожароопасностью, сообщила в понедельник пресс-служба обладминистрации.

Ранее запрет действовал по 19 июля. На территории региона с 18 мая ввели особый пожароопасный режим.

"От Гидрометеоцентра на текущую неделю получено штормовое предупреждение о наступлении опасного метеорологического явления в связи с повышением температуры атмосферного воздуха до экстремально высоких значений. Режим ограниченного пребывания населения в лесах и въезда в них автомобилей продлен по 9 августа", - говорится в сообщении.

С начала года на территории региона зарегистрированы 3,5 тыс. ландшафтных пожаров, в том числе 13 лесных. В целом эти показатели ниже на 45,9%, чем в первом полугодии 2020 года. Однако из-за экстремально высокой температуры, сухой и ветреной погоды риск осложнения ситуации остается крайне высоким, уточнили в пресс-службе.

По информации регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, в лесном фонде региона реализуется ряд превентивных мер. Среди них постоянное патрулирование и межведомственные рейды по пресечению нарушений противопожарных требований. Оперативно реагировать на возгорания и минимизировать ущерб позволяют также регулярные учения, своевременная профилактическая работа, обновление материально-технической базы лесничеств. В 2021 году по региональному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" для лесников закуплены несколько десятков единиц противопожарного оборудования и машин, добавили в пресс-службе областной администрации.