СМИ: бандформирования обстреляли поселок в сирийской провинции Хама

БЕЙРУТ, 19 июля. /ТАСС/. Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) подвергли в понедельник обстрелу поселок Наур-Шатха на северо-западе сирийской провинции Хама, которая находится под защитой правительственных войск. Об этом сообщил телеканал Syria.

По его данным, боевики вели минометный огонь из района Джебель-эз-Завия в соседней провинции Идлиб, где сосредоточены их основные силы. В результате обстрела нанесен материальный урон нескольким жилым постройкам, сведений о пострадавших среди мирных жителей не поступало.

По данным сирийской газеты Al-Watan, с начала месяца боевики совершили не менее 28 вооруженных вылазок в этом регионе. Издание связывает эти провокации с созданием альянса из 11 экстремистских бандформирований под эгидой "Джебхат ан-Нусры". Как утверждает Al-Watan, атаки боевиков на освобожденные сирийской армией населенные пункты преследуют цель сорвать действующий на северо-западе Сирии режим прекращения огня.

Идлиб является единственным регионом Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований, в том числе террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра". В 2017 году там была создана зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте под Дамаском и в южных областях страны.