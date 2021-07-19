Бывший гендиректор "РН - Северная нефть" получил тюремный срок за присвоение 14 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 19 июля. /ТАСС/. Бывший генеральный директор ООО "РН - Северная нефть", дочернего предприятия "Роснефти", Сергей Нестеренко приговорен судом к пяти годам колонии общего режима со штрафом 700 тыс. рублей за присвоение 14 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Республики Коми.

"Сергей Нестеренко признан судом виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") и приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, в 2013-2014 годах на тот момент гендиректор ООО "РН - Северная нефть" Нестеренко вступил в сговор с начальником управления материально-технического обеспечения предприятия Богданом Пуканюком и своим первым заместителем Георгием Дертевым. Они заключили фиктивные договоры поставки материально-технических ресурсов от одного из подрядчиков, ущерб предприятию был оценен в 70 млн рублей, затем доказанная сумма ущерба снизилась до 14 млн рублей.

Нестеренко возглавлял предприятие с 2003 по 2014 год, на момент возбуждения уголовного дела в 2018 году он находился на пенсии, не работал.