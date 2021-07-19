Руководство МВД взяло на контроль дело о ДТП с тремя детьми в Москве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Руководство следственного департамента МВД РФ взяло на контроль расследование уголовного дела о ДТП, в котором 18-летняя девушка сбила трех детей, двое из которых погибли. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В настоящее время уголовное дело передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве. В связи со смертью двух пострадавших детей вынесено постановление о переквалификации действий обвиняемой с части 1 на часть 5 статьи 264 УК РФ. Ход расследования уголовного дела по факту ДТП находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России", - сказала Волк.

Сегодня обвиняемую в совершении ДТП москвичку Валерию Башкирову заключили под стражу до 16 сентября. Ранее она находилась под домашним арестом.

16 июля на улице Авиаторов Башкирова на "Мазде" сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Все дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик умер через несколько часов. Трехлетний ребенок умер в субботу вечером. У девятимесячного ребенка - сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. В субботу суд заключил девушку-водителя под домашний арест. Прокуратура Москвы поставила ход расследования дела на контроль.