Площадь лесных пожаров в Карелии продолжает расти

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июля. /ТАСС/. Общая площадь лесных пожаров в Карелии достигла 5145 га, увеличившись за день почти 800 га. Всего в республике выявлены 23 очага, сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

На утро понедельника в Карелии действовали 25 лесных пожаров площадью 4365 га.

"На текущий момент в регионе действует 23 лесных пожара на площади 5145 га", - говорится в сообщении.

По данным министерства, удалось локализовать 15 пожаров на площади 136 га. На местах возгорания работают 387 человек, используется 77 единиц техники. Особое внимание уделено крупным пожарам, действующим в Суоярвском, Сегежском и Пряжинском районах.

Обстановка в районах

В Суоярвском районе пожар площадью 800 га угрожает двум населенным пунктам: поселку Найстенъярви, откуда эвакуировали население, и Суоёки. В борьбе с огнем дополнительно привлечены 100 человек Невского спасательного центра, три пожарных поезда, на месте работал вертолет Ми-8 с водосливным устройством. По данным МЧС, всего было произведено 40 сбросов воды. "Планируется создание минерализованных полос по восточной и северо-восточной кромке и отжиг, пролив западной кромки с помощью пожарного поезда", - говорится в сообщении.

Лесной пожар в Волдозерском лесничестве в Сегежском районе достиг площади 1,2 тыс. га, угрозы населенным пунктам нет. Западная кромка пожара проливается с помощью пожарного поезда, по южной и северной кромкам созданы минерализованные полосы, произведен отжиг на протяжении 1 км. Ранее сообщалось, что из-за задымления во второй раз за сутки перекрыт участок федеральной трассы "Кола" в районе 652 км, организовано реверсивное движение в сопровождении машины ДПС. Еще 300 га горит в Попов-Порожском лесничестве в Сегежском районе, угрозы населенным пунктам также нет.

Несколько лесных пожаров происходит в Пряжинском районе Карелии. В Сяпсинском лесничестве - три очага на площади 590 га, 60 га и 160 га, в Сямозерском лесничестве - на площади 150 га. "Пожар перешел на территорию Кондопожского района. Для локализации пожара планируется применить трактор Форест и привести дальнейший отжиг", - пояснили в министерстве, добавив, что еще свыше 700 га горит в Муезерском районе.

Ранее сообщалось, что в Карелии действует режим повышенной готовности. В Суоярвском и Сегежском районах введены режимы ЧС, в Пряжинском районе введен режим ЧС на территории Эссойльского сельского поселения. К борьбе с лесными пожарами в республике также привлекли силы Архангельской и Мурманской областей. Из населенных пунктов в связи с угрозой возгорания эвакуировали 600 человек.