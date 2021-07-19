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Суд в Москве взыскал с экс-замглавы Генштаба Арсланова 4,4 млн руб. долга по ипотеке

Суд взыскал и сумму госпошлины в размере 30 тыс. рублей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы в понедельник частично взыскал с обвиняемого в крупном мошенничестве экс-замглавы Генштаба РФ Халила Арсланова 4,4 млн рублей долга по просрочке за уплату ипотеки в пользу банка ВТБ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил иск частично и взыскал солидарно (с Арсланова Халила и его супруги Финизы Фагимовны) 4 млн 427 тыс. 925 рублей 52 копейки", - сказал собеседник агентства.

Также суд взыскал сумму госпошлины в размере 30 тыс. рублей.

ВТБ просил расторгнуть кредитный договор, а также установить залог на квартиру, однако суд отказал в этих требованиях.

Генерал-полковник Арсланов обвиняется в причастности к двум эпизодам мошенничества в крупном размере (на 191,5 млн и 6,5 млрд рублей), а также к получению взятки в особо крупном размере. Кроме того, Арсланова считали причастным к уголовному делу АО "Воентелеком", возбужденному в 2013 году. По данным следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции и получения за оказание услуг двойной платы. Сумма ущерба по этому делу составляет 460 млн рублей. Также Арсланов обвиняется в вымогательстве 12 млн рублей у бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева. Вину он не признает ни по одному из эпизодов преступлений.

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