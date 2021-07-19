В Узбекистане по подозрению в связях с террористами задержали девять человек

ТАШКЕНТ, 19 июля./ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Сырдарьинской области Узбекистана девять человек, которые подозреваются в связях с террористической организацией "Катиба Таухид валь-джихад" (запрещена в РФ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МВД республики.

"В ходе совместных оперативных действий сотрудниками ОВД и управления СГБ (Службы государственной безопасности) Сырдарьинской области выявлена незаконная деятельность группы приверженцев международной террористической организации "Катиба Таухид валь-джихад", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанные являются жителями Сырдарьинской и Сурхандарьинской областей республики.

По данным правоохранительных органов, задержанные, находясь на заработках в России, оказывали материальную помощь террористам в Сирии и в будущем планировали выехать в эту страну для ведения боевых действий на стороне террористов. Сообщается также, что в ходе обысков по месту жительства задержанных обнаружены предметы, подтверждающие версию следствия.

В последнее время в разных областях Узбекистана было задержано несколько групп сторонников "Катиба Таухид валь-джихад". В частности, в 2020 году группа из 25 человек была задержана в Ташкенте и Ташкентской области.