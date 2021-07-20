Fox: в Техасе произошел взрыв в жилом доме

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва в жилом доме близ Далласа (штат Техас) в понедельник. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его сведениям, инцидент произошел в частном доме в пригороде Далласа в 16:45 по местному времени (00:45 мск 20 июля). В результате взрыва здание было полностью разрушено, повреждены три близлежащих дома.

Все пострадавшие, в том числе трое детей, были госпитализированы, информации о тяжести их состояния, а также о причинах взрыва пока не приводится.