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Лесные пожары в России

Предупреждение из-за угрозы лесных пожаров продлили в двух районах Магаданской области

Основными причинами пожаров в регионе называют сухие грозы

ТАСС, 20 июля. Синоптики объявили на 20-22 июля предупреждение в двух районах Магаданской области в связи с высокой пожарной опасностью. Об этом сообщили во вторник журналистам в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

"Предупреждение на 20-22 июля 2021 года сохраняется в Среднеканском и Ягоднинском районах", - сообщили в управлении. До этого предупреждение действовало 12-19 июля.

По данным управления, в районах установили пожарную опасность IV класса. Температура воздуха достигает 29 градусов. Основными причинами лесных пожаров в регионе являются сухие грозы.

Пожароопасный сезон в Магаданской области в этом году начался 14 мая. Он подразумевает запрет на использование открытого огня, включая проведение пожароопасных работ. Предусматривается ужесточение ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

По состоянию на 20 июля в области действуют 17 природных пожаров на общей площади свыше 138 тыс. га. За сутки ликвидировали пять пожаров на площади 14 733 га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.

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РоссияЛесные пожары в РоссииМагаданская область
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