Восьмой в этом году тайфун может принести сильные дожди и подъем рек в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Зарождающийся в Тихом океане восьмой в этом году тайфун может принести в Приморский край сильные дожди и подъем уровня рек на следующей неделе, сообщает во вторник пресс-служба "Примгидромета".

По данным ведомства, шестой и седьмой тафуны "Ин-фа" и "Кемпака" не повлияют на погоду в крае. Тайфун "Ин-фа" держит курс на остров Тайвань и далее выйдет на восточное побережье Китая, где прекратит свое существование. Тайфун "Кемпака" находится несколько восточнее острова Санья и держит путь на юг Китая, также не угрожая Приморскому краю.

"Но процесс зарождения тайфунов в Тихом океане только набирает обороты. Судя по всему, скоро зародится еще один тайфун, восьмой по счету в этом году, который нас сильно настораживает. Предварительные расчеты показывают, что, зародившись в районе 20-й широты, он может быстро набирать обороты, устремится к острову Хонсю, перевалит его в северной части и выйдет в северную часть Японского моря и через восточное побережье - на Приморский край", - цитирует пресс-служба главу "Примгидромета" Бориса Кубая.

Он подчеркнул, что пока это предварительные расчеты. Однако, если они подтвердятся, то в начале следующей недели может произойти серьезное ухудшение гидрометеорологических условий в Приморье. Можно ожидать очень сильные дожди и резкие подъемы уровней рек, особенно малых, на восточном побережье штормовой нагон морских вод.

Приморский край находится в зоне рискованного земледелия из-за погодных условий. Ежегодно в регионе происходят паводки как в результате летних тайфунов, так и в ходе весеннего половодья. Вода размывает дороги и мосты, подтапливает жилые дома. В августе и сентябре 2020 года в Приморье прошли сильные дожди, в том числе вызванные двумя тайфунами. В частности, из-за первого из двух тайфунов во многих муниципальных образованиях нарушилось электроснабжение, на территории шести районов наблюдались переливы через дорожное полотно.