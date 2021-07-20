Пожары на площади 83,7 тыс. га зарегистрировали на Камчатке

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Лесопожарные формирования на Камчатке зарегистрировали возгорания на общей площади около 83,7 тыс. га. Об этом ТАСС сообщили в Агентстве лесного хозяйства Камчатского края.

"Возгорания есть только в Пенжинском районе Камчатки на территории Корякского лесничества. Там четыре термоточки общей площадью 83 690 га", - сказали в агентстве. Пожары находятся далеко от населенных пунктов, не представляют угрозы поселениям и объектам экономики. Их не тушат.

За сутки потухли два пожара на площади 12,7 тыс. га, уточнили в агентстве.