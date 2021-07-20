В Якутии за сутки потушили 27 природных пожаров

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Специалисты за минувшие сутки ликвидировали 27 природных пожаров на площади свыше 56 тыс. га на территории Якутии. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС .

"В целом за сутки от системы РСЧС были задействованы 2 138 человек и 299 единиц техники, силами которых были ликвидированы 27 природных пожаров на площади свыше 56 тыс. га", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что на территорию региона по решению главы МЧС России Евгения Зиничева прибыли два самолета Бе-200ЧС Красноярского и Южного комплексных авиационно-спасательных центров. Всего в Якутии в готовности к применению находятся шесть воздушных судов авиации ведомства, которые задействуют при ликвидации пожаров на территории Хангаласского и Сунтарского районов. Кроме того, продолжает работать наземная аэромобильная группировка.

Сотрудники МЧС проложили и расширили минерализованные полосы вдоль населенных пунктов Терют, Кюерелях, Дикимдя, Кептин и Магарас, ведется работа по тушению отдельных очагов по периметру пожаров. "Лесопожарная обстановка в регионе продолжает оставаться сложной", - добавили в пресс-службе.

Всего, по оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действуют 205 природных пожаров. Площадь активного горения превышает 2 100 га. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 1 465 095,1 га, из них 1 274 731,1 га лесная, 190 364,0 га - нелесная. Высокие классы пожарной опасности сохраняются на территории 11 районов, где зарегистрировали 160 очагов природных пожаров. Из-за пожаров 48 населенных пунктов и город Якутск находятся в зоне задымленности. Специалисты проводят непрерывный мониторинг воздуха.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запретили посещать леса.