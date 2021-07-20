Недропользователя в Якутии оштрафовали за загрязнение рек при добыче золота

ЯКУТСК, 20 июля. /ТАСС/. Загрязнение рек произошло в Верхоянском районе Якутии в результате аварии при работах по добыче золота. Об этом сообщает во вторник пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверку организовала Якутская природоохранная прокуратура по публикациям в СМИ. "В ходе проведенных органами контроля по требованию прокуратуры внеплановых проверок установлено, что загрязнение рек Адыча и Сентачан в Верхоянском районе допущено акционерным обществом "Звезда" в результате аварии, произошедшей при ведении работ по добыче золота. При этом обществом органы экологического надзора об аварии на производственном объекте - руднике "Сентачан" - не уведомлены", - говорится в сообщении.

Кроме того, строилось водохранилище на ручье Шумный (приток реки Сентачан) без разрешения на пользование водным объектом, а также с нарушением экологических требований, установленных техническим проектом.

Недропользователя и его должностных лиц привлекли к административной ответственности по статьям "Использование водного объекта без разрешительных документов", "Сокрытие экологической информации", "Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение", "Нарушение правил охраны среды обитания водных биологических ресурсов", "Осуществление хозяйственной деятельности без согласования с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства". Им назначили административные штрафы на сумму 356 тыс. рублей, по выданным предписаниям идут работы по устранению нарушений.