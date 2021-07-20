Оренбургские пограничники пресекли незаконный канал миграции

ОРЕНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Пограничники задержали в Оренбургской области две группы граждан центральноазиатских республик, въезд которым в Россию был запрещен, а также два организатора канала незаконной миграции, возбуждены уголовные дела. Об этом во вторник сообщили журналистам в Пограничном управлении ФСБ России по региону.

"Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области в условиях пандемии коронавирусной инфекции и действующих при этом ограничений пресечен канал незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, въезд которым на территории России не разрешен. <…> Установлено, что организаторы за денежное вознаграждение осуществляли переправку иностранцев на лодке через пограничную реку Урал", - сказано в распространенном сообщении.

По данным ведомства, иностранные граждане пытались нарушить государственную границу в обход установленных пунктов пропуска. Личности всех девяти задержанных установлены, всем им не разрешен въезд на территории России по различным основаниям, уточняется в сообщении. Организаторами незаконной лодочной переправы через трансграничную реку Урал у поселка Илек оказались два неоднократно судимых местных жителя 1985 и 1994 годов рождения, они брали за это плату. Их задержали совместно с сотрудниками полиции.

"По результатам проведенных оперативных мероприятий в отношении организаторов незаконной миграции возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322 УК РФ ("Организация незаконной миграции"), предусматривающее наказание до 7 лет лишения свободны. В отношении иностранцев возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение Государственной границы группой лиц по предварительному сговору"), предусматривающее наказание до 6 лет лишения свободы. На период следствия в отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.