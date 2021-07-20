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Полиция в Магнитогорске проводит проверку по факту отравления подростков таблетками

Три девочки-подростка оказались в реанимации

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Полицейские в Магнитогорске (Челябинская область) устанавливают обстоятельства, при которых три девочки-подростка оказались в реанимации с отравлением таблетками. Информацию об этом подтвердили ТАСС в ГУ МВД России по региону.

По данным пресс-службы Центра охраны материнства и детства города Магнитогорска, три девочки 13, 14 и 15 лет в минувшие выходные были доставлены в стационар в тяжелом состоянии. "Полицейские по данному факту проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На сайте Центра охраны материнства и детства отмечается, что подростки отравились опасными таблетками, которые причисляют к категории аптечных наркотиков. Две девочки на момент прибытия в стационар были в коме, а третья в состоянии, предшествующем коме. В пресс-службе центра уточнили ТАСС, что на текущий момент все три пациентки в ходе лечения пришли в сознание, они переведены в терапевтическое отделение, где долечиваются.

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